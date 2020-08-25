شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعثر على فتحه بالسياج الحدودي ويحذر المستوطنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، عن ورود معلومات تشير إلى عملية تسلل قرب منطقة المنارة مقابل ميس الجبل اللبنانية.



وأعلنت القوات الإسرائيلية تعثر على فتحة في السياج الحدودي مقابل ميس الجبل على الحدود مع إسرائيل

وطالب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية البقاء في منازلهم

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