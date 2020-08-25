ملفات ساخنة في قمة مصر والأردن والعراق

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وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، ركزت القمة على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية.
وبحثت القمة التي عقدت في الجناح الملكي بمطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمان آخر المستجدات في المنطقة، وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات كافة، والعمل على إيجاد حلول لها.
وقال السيسي «أتفق مع الملك عبدالله الثاني حول أهمية التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة الأزمات»، لافتا إلى أهمية تطوير التعاون في المجال الاقتصادي بالشكل الذي يعود بالنفع على دولنا وشعوبنا.
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