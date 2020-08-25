شكرا لقرائتكم خبر تمور ومساعدات إيوائية للنازحين في تعز والضالع ومأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3330 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي تعز والضالع، قام المركز بتوزيع مساعدات إيوائية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 684 نازحا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وشملت المساعدات 114 خيمة، و684 بطانية، و228 بساطا.

ووزع المركز مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول والأمطار الغزيرة في مديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، شملت 170 خيمة، و850 بطانية، و340 بساطا، استفادت منها 170 أسرة نازحة ما يعادل 1,020 فردا.

وأكد مسؤول التسكين والمتابعة بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سالم عدلان أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان سباقا في إغاثة النازحين والمتضررين من السيول خلال الفترة الماضية، مقدما شكره الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على هذه التدخلات الإنسانية العاجلة.