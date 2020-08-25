الجنائية تؤجل محاكمة البشير إلى سبتمبر

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واستأنفت المحكمة برئاسة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا، جلساتها الخاصة بالرئيس المعزول أمس، فى قضية انقلاب يونيو 1989، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرار محكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق بإطلاق سراح ثلاثة من المتهمين ينتمون لحزب المؤتمر الوطني، بالضمانة.
وعقدت المحكمة في 21 يوليو الماضي أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.
ويواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد تقويض النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها، وقد تصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.
على صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سعادته للقيام بأول رحلة جوية رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان.
وكتب بومبيو على حسابه على موقع تويتر، خلال رحلته الجوية من إسرائيل للسودان «سعيد لإعلان أننا نقوم بأول رحلة جوية رسمية بدون توقف من إسرائيل إلى السودان».
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