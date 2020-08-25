التعاون الإسلامي: تحركنا لمد العود للبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف العثيمين، أنه تم التحرك سريعا لمد يد العون للشعب اللبناني عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت. وأكد أن المساعدات تأتي تعبيرا عن تضامن المنظمة مع الأسر المتضررة والشعب اللبناني للتخفيف من تداعيات الانفجار.

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