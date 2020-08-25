الكويت توقف 7 قضاة وتحيلهم للتحقيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت أمس إيقاف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملاتهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس بتهمة غسل أموال. وألقت السلطات الكويتية القبض منتصف يوليو الماضي على صالحي و4 أشخاص (مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين) عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال. وكان نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أكد قبل أيام على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

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