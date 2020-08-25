366 جريمة قنص حوثية بحق أطفال تعز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجر تنظيم القاعدة الإرهابي المبنى الذي كان يعمل به الدكتور الطبيب مظهر محمد اليوسفي بعد جريمة صلبه وإعدامه من قبل التنظيم منتصف الشهر الجاري في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وتم التفجير بعبوات ناسفة هدت المبنى تماما، وبالطريقة نفسها التي اعتاد الحوثيون استخدامها في تفجير منازل مناوئيهم. ونشر ناشطون مقطع فيديو للحظة تفجير المبنى المركز الذي صلب عند أحد جدرانه طبيب الأسنان بعد إعدامه، بداعي التجسس ورفع إحداثيات للطيران الأمريكي لاستهداف عناصر القاعدة، وهو ما تم نفيه من شقيق الطبيب.

وبحسب مصادر محلية فإن مسلحي التنظيم وضعوا كميات من المتفجرات والعبوات الناسفة شديدة الانفجار في المبنى وفجروه عن بعد.

ويعد المركز الصحي المنشأة الصحية الحكومية الوحيدة في مديرية الصومعة التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة منذ عام 2015.

من جانب آخر كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران خلال السنوات الخمس الماضية 366 جريمة قنص بحق الأطفال في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وأكد التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «رصد» أن فريقه الميداني توصل إلى أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 1-17 عاما، وتعرضوا للغدر برصاص قناصة يتبعون للميليشيات الانقلابية من مارس 2015م وحتى أغسطس 2020م .

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واعتبر «رصد» أن سلاح القناصة رابع أكثر الأسلحة فتكا بأرواح المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، بعد الصواريخ والمدفعية والألغام الأرضية بكل أنواعها.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي نصبت عددا كبيرا من قناصتها في مبان ومنشآت عدة داخل الأحياء السكنية وعلى التباب المرتفعة المحيطة بمدينة تعز وبعض القرى والمناطق الريفية التي كانت مسرحا للمواجهات الدامية.

وطالب التقرير بسرعة فتح تحقيق عاجل في واقعة استهداف طفلة الماء بتعز رويدا من قبل أحد قناصة ميليشيات الحوثي، وكل الوقائع المماثلة سابقا ولاحقا، وإحالة ملفاتها إلى القضاء، تمهيدا لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

من جهة أخرى نظم موظفو هيئة مستشفى الثورة العام بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، تظاهرة احتجاجية حاشدة جابت عددا من شوارع وأحياء المدينة للمطالبة بمستحقاتهم. وطالب المحتجون بصرف مستحقاتهم الموقوفة منذ 8 أشهر، بما فيها مستحقات الفرق العاملة في مراكز العزل ضد كورونا.

مشاهدات يمنية