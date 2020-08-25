شكرا لقرائتكم خبر البرنامج السعودي ينهي معاناة أهالي حديبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس مشروع إدارة الموارد المائية للسلطة المحلية بمديرية حديبو في محافظة سقطرى اليمنية، والذي جاء تنفيذه للاستفادة من مياه الأمطار الموسمية على مدار العام، وتوفير بنية تحتية لإدارة موارد المياه يستفيد منها 30 ألفا من أهالي المحافظة.

وجاء المشروع للحد من معاناة أهالي حديبو من نقص المياه وانقطاعاته المتكررة في المديرية، خاصة في فترتي الصيف والخريف، حيث تصل مدة الانقطاع أحيانا إلى أسبوع كامل، وقد تم العمل عليه بالتعاون مع السلطة المحلية، ووزارة البيئة والمياه، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، مما أسهم بتوفير المياه النظيفة لآلاف السكان.

ويتضمن المشروع حواجز تجميع المياه الموسمية في وادي دنجهن والتي يتم نقلها عبر أنابيب بطول 5 كلم إلى خزانات كبيرة، وذلك بهدف استغلال الموارد المائية فيما يتناسب مع احتياج الأهالي في حديبو، وتعد هذه الأنابيب من أهم أنظمة إمدادات وتجميع المياه التي ستحقق سهولة واستدامة وصولها إلى المستفيدين وكفاءة استخدامها.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أطلق أكثر من 188 مشروعا في 7 قطاعات رئيسة هي (الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية) من خلال مكاتبه في اليمن، وبالتعاون مع السلطة المحلية والقطاع الخاص اليمني.