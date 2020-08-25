الجمهوريون: ترمب وراء الإفراج عن سجناء الخارج

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وقال ناطق عبر مقاطع فيديو تظهر مواطنين أمريكيين تم الإفراج عنهم من إيران وسوريا وتركيا وفنزويلا ودول أخرى «في عهد هذه الإدارة، لم ولن تدير أمريكا ظهرها لمواطنينا .. سوف يعيدهم الرئيس ترمب للوطن».
كما ظهر ترمب بعد ذلك في مقاطع الفيديو في لقاء مائدة مستديرة مع ستة سجناء ورهائن سابقين، حيث كان الرئيس يتلقى إشادة بكل عملية إفراج عن السجناء.
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