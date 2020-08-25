شكرا لقرائتكم خبر ألمانيا: تركيا انتهكت الحظر ونقلت أسلحة إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير لشبكة «إيه آر دي» الألمانية الإعلامية ومجلة «شتيرن» الألمانية أن الجيش التركي نقل «شحنة مهمة حربيا» على متن طائرات من طراز ايرباص إلى ليبيا، وانتهكت بذلك الحظر الأممي المفروض على توريد أسلحة لليبيا.

وذكرت إذاعة بافاريا الألمانية أمس، أن تركيا قامت بإحدى عشرة طلعة جوية على الأقل إلى ليبيا بطائرات عسكرية من طراز «إيه 400 إم».

وشارك في هذا الاستقصاء أيضا محطة «آرتي» الألمانية-الفرنسية التلفزيونية و»إل دياريو» الإسبانية ومركز الاستقصاء الهولندي «لايتهاوس ريبورتس» في إطار مشروع «#EUArms».

وقال متحدث باسم شركة «ايرباص» في مدينة ميونخ الألمانية إن تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الدول المؤسسة لبرنامج «إيه 400 إم» عام 2003 بجانب ألمانيا وفرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، حصلت حتى الآن على تسع طائرات من هذا الطراز، وأوشكت على تسلم العاشرة، مضيفا أن عمليات التسليم كافة قانونية.

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وأشار المتحدث إلى أنه تجرى صيانة الطائرات في مدينة قيصرية التركية وتزويدها بقطع الغيار، موضحا أن «ايرباص» غير مسؤولة عن المواد التي تنقلها دولة ما إلى أخرى على متن طائراتها.

ونقلت «إيه آر دي» و»شتيرن» عن خبير شؤون الدفاع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، هارل-هاينتس برونر، قوله «من المهم أن نكيف قوانين التجارة الخارجية ذات الصلة وفقا لذلك، من أجل تجنب شيء كهذا في المستقبل».

وطلب خبير شؤون التسليح في حزب الخضر، توبايس ليندنبر، كشف ملابسات ما تحدثت عنه التقارير، وقال «لا يمكن أن تساعد شركة أوروبية تركيا في كسر حظر الأسلحة المفروض على ليبيا».

وطالبت النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار»، سيفيم داجدلين، بأن تنهي ألمانيا التعاون الأوروبي في مشاريع التسلح في برنامج «أوكار».