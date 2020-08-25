طالبان تعترف بقتل وإصابة 44 أفغانيا في تفجير سيارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت طالبان أمس مسؤوليتها عن تفجير بسيارة مفخخة في إقليم بلخ شمال أفغانستان أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 41 آخرين معظمهم مدنيون.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أن الحادث أسفر عن مقتل أحد أفراد القوات الخاصة الأفغانية (كوماندوز) وإصابة ستة آخرين، ومدنيين اثنين وإصابة 35 آخرين.

وأعرب مسؤولو الإقليم عن مخاوفهم من أن يكون عدد القتلى أكبر. وأسفر الانفجار أيضا عن تدمير الكثير من منازل المدنيين.

وشن مسلحو طالبان سلسلة من العمليات الدموية في المنطقة في الشهور الماضية، مما أسفر عن مقتل الكثير من أفراد قوات الأمن.

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ويعتقد الخبراء أنه في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الأفغانية وطالبان لمحادثات السلام المزمعة، صعدت الحركة العنف في تكتيك للحفاظ على اليد العليا في المفاوضات.

ومن ناحية أخرى، وصل وفد رفيع المستوى من طالبان يتألف من ستة أفراد إلى باكستان المجاورة لإجراء محادثات سياسية.

وتلقت طالبان، بقيادة الملا عبدالغني برادار نائب زعيمها، دعوة من وزارة الخارجية الباكستانية، لعقد اجتماع مع وزير الخارجية شاه محمود قريشي لمناقشة عملية السلام في أفغانستان.

وقالت طالبان مرارا إنها لن تدخل في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية حتى يتم إطلاق سراح 320 سجينا متبقين لها في السجون الأفغانية، وأطلقت الحكومة بالفعل سراح 4680 سجينا من سجناء طالبان، بينما يقول المسلحون إنهم التزموا من جانبهم بالاتفاق مع الولايات المتحدة بإطلاق سراح ألف شخص موال للحكومة كانوا يحتجزونهم.