بومبيو: سنحاسب إيران على أنشطتها التخريبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مرة جديدة على عزم بلاده محاسبة إيران ووقف أنشطتها التخريبية في المنطقة.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر أمس، إن الإدارة الأمريكية قادمة بعزم على إعادة فرض العقوبات على إيران، وكتب «عقوبات الأمم المتحدة التي تعيدها الولايات المتحدة ضد إيران، بالإضافة إلى إبقاء حظر الأسلحة على طهران، ستحاسب النظام الإيراني على سائر أنشطته التخريبية؛ الأنشطة التي تجاهلها مؤلفو الاتفاق النووي بحماقة».

وأشار بومبيو في تصريح سابق إلى أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لطهران بالحصول على السلاح النووي.

وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي طلبا لتفعيل آلية الإعادة التلقائية للعقوبات الشاملة على إيران (سناب باك). وسلم بومبيو مندوب إندونيسيا الدائم السفير ديان دجاني، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، الشكوى الأمريكية لعدم التزام إيران بالاتفاق النووي والقرار 2231 لتفعيل آلية الزناد أو «سناب باك».

وانتقدت الإدارة الأمريكية الاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2018، معتبرة أن رفع العقوبات عن إيران في 2015 مكنها من الحصول على عشرات مليارات الدولارات التي استخدمتها في نشر «الفوضى والدم والرعب» في الشرق الأوسط والعالم أجمع.