شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممدوح الحسينى يهاجم قناة الجزيرة ويصفها بـ"بوق الإرهاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب: "إن قناة الجزيرة القطرية تتبنى أفكار الإرهاب والتطرف، وتبث مواد إعلامية تحرض على العنف والإرهاب، وتدعم التنظيمات الإرهابية فى المنطقة"، مضيفا أن "الجزيرة" هى بوق جماعة الإخوان الإرهابية منبع التطرف وأساس كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تخرب فى المنطقة.

وأضاف ممدوح الحسينى، فى تصريحات له، أن قناة الجزيرة القطرية تبث سموما وتستهدف إثارة البلبة والفوضى وهدم استقرار الدولة المصرية، من خلال نشر وبث الشائعات والأكاذيب وتحريف الحقيقة، مؤكدا أن هذه القناة الكاذبة تحرض ضد الدولة المصرية وقياداتها ورموزها بغرض تشويه الإنجازات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قناة الجزيرة تخالف كل مواثيق الشرف الإعلامى وتهدم الأخلاقيات والقيم، داعيا جميع الشعوب العربية إلى مقاطعة هذه القناة الداعمة للإرهاب والعنف وجماعات التخريب والتدمير.