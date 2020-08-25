شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الإعلاميين" يكشف محاولات منصات الإخوان فى تشويه المشروعات القومية بأكاذيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الجماعات الإرهابية تحاول تشويه النجاحات التى تتم على أرض الواقع من خلال بث أكاذيب وشائعات عبر منصاتها تهدف لإحداث بلبلة وبث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وضرب الاستقرار بعد كل نجاح خاصة فى المشروعات القومية.

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وأضاف عدلى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجماعات الإرهابية فشلت فى التأثير على المواطن المصرى رغم تكرار الأكاذيب ونشر صور مغلوطة عما يتحقق من نجاحات ومشروعات وإعادة بناء الدولة على كافة المستويات التى تساهم في رفع مستوى معيشة المواطن وهو ما فطن له المواطن وأدرك المؤامرة الممنهجة لهذه المنصات الإعلامية الظلامية التى تصر على بث السموم في محاولة فاشلة لضرب استقرار الدولة في مرحلة تشهد تغيرا جذرياً على كل المستويات.

وطالب أيمن عدلي المواطنين بمعرفة الحقائق من الإعلام المصرى وعدم متابعة تلك القنوات التى يجب أن يتجاهلها حتى لا يساهم البعض في زيادة نشر الاكاذيب التى تبثها تلك المنصات، وأن تكون القنوات المصرية هى صانعه الاخبار بما لا يعطي فرصة لهذه القنوات العميلة أن تبث سمومها.