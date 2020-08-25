شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب دفعت أبواق الإخوان لزيادة معدل الأكاذيب ضد مصر..أبرزها مشروعات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن إصرار قنوات الإخوان على نشر الأكاذيب ضد مصر هو علامات الهزيمة المنكرة التي منيت بها الجماعة مؤخرا، حيث تدفعهم هذه الهزيمة إلى المزيد من الهجوم وإظهار سواد قلوبهم أكثر ضد الشعب المصرى.

وأضاف الخبير في شؤون الحركات الإسلامية في تصريح لـ"الخليج 365"، أن سقوط مشروع الإخوان وتقدم الدولة المصرية في مشروعات التنمية، هو ما يؤثر بالسلب على الإخوان الذين كانوا يراهنون على دعم الغرب لهم للعودة للحكم، متابعا: مع مرور الوقت أصبح من المستحيل تقبل الهزيمة فاختاروا الهحوم على الوطن بطريقة صبيانية، حيث يتمنون أى أزمة تشهدها مصر.

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وأوضح الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن سبب قيام الإخوان بالهحوم على مصر بهذه الضراوة أنها هى من اسقطت مشروع الجماعة وهي من تقف في وجه عودته وهى التي تفضح أفكار الإسلام السياسي وتؤسس لتحالف عربي لا يتعاون مع الإخوان كأداة سياسية ولا يعترف بها، مستطردا: لهذا سهام الحقد تجاه مصر تتزايد ضد مصر من جانب أبواق الجماعة.