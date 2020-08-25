فريق أمني لكشف ملابسات "مذبحة كفر الدوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: شكلت وزارة الداخلية فريق أمني من مفتشى قطاع الأمن العام ومباحث البحيرة؛ لكشف ملابسات العثور على 3 جثامين من أسرة واحدة بمركز كفر الدوار. كانت الأجهزة المعنية تلقت إخطارًا من النجدة ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم. وانتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيًا بمحيط المنزل محل الواقعة. وتبين بالفحص المبدئي العثور على كل من "ياسمين. ع." ٢٣ سنة و"علي. ا." ٣ سنوات و"محمد. ا." ٣ سنوات. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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