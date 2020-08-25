الجيش الأمريكي يعلن مقتل قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قتل قيادي في حركة الشباب الصومالية، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة جوية أمريكية، حسبما ذكرت العربية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن الجيش الأمريكي، أعلن مساء اليوم، استهداف قيادي بارز في حركة الشباب في محيط مدينة ساكو غرب الصومال، بغارة جوية.

من جانبها، أعلنت الحكومة الصومالية، أن الغارة الأمريكية جاءت بالتنسيق معها.

وقتل ١٩ مسلحًا من الحركة، في وقت سابق من اليوم، في عملية أمنية نفذها الجيش الصومالي بغطاء جوي أمريكي.