العثور على 3 جثث لأم وطفليها في منزلهم بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

عثر أهالي في مدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على جثة سيدة وطفليها داخل منزلهم، وذلك في ظروف غامضة.

انتقل فريق من البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وجرى فرض كردون أمني حول المنزل، وجاري التحري حول ملابسات الواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.