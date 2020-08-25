محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
عثر أهالي في مدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على جثة سيدة وطفليها داخل منزلهم، وذلك في ظروف غامضة.
انتقل فريق من البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وجرى فرض كردون أمني حول المنزل، وجاري التحري حول ملابسات الواقعة.
وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على 3 جثث لأم وطفليها في منزلهم بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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