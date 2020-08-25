مدير مجموعة اللقاحات ..بشرى سارة من جامعة أوكسفورد بشأن لقاح كورونا

أعلن مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد، الثلاثاء، أن لقاحاً تجريبياً مضاداً لمرض كوفيد 19 وتطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام

إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات.



وقال آندرو بولارد لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "من الممكن أن نقدم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام

إذا زادت الحالات سريعاً في التجارب السريرية ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات".



يذكر أن لقاح أوكسفورد كان أثار آمالاً مبكرة في أولى تجاربه على البشر عندما أثار استجابة مناعية، مما يسلط

الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد للمرض الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.كما تصدرت التجربة العناوين هذا الأسبوع عندما قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن الإدارة الأميركية تدرس تعجيل إجراءات استخدام اللقاح في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.إلى ذلك أضافت الصحيفة أن أحد الخيارات المطروحة هو أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تصريحاً باستخدام اللقاح المحتمل "في حالات الطوارئ" في أكتوبر المقبل.