رئيس وزراء باكستان يشارك في قمة شنجهاي للتعاون بروسيا

قال السفير الباكستاني لدى روسيا، شفقت علي خان، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سيزور روسيا لحضور قمة منظمة شنجهاي للتعاون، وأن أيران تنتظر، الآن، موعدًا دقيقًا من الجانب الروسي.
وأضاف على خان، على هامش منتدى الجيش- 2020، المنعقد في كوبينكا بالقرب من موسكو: "العلاقات الروسية الباكستانية ممتازة وقوية ومهمة للغاية وتتطور بشكل سلس للغاية.. وسيأتي رئيس الوزراء بالتأكيد لحضور قمة منظمة شانجهاي للتعاون.. روسيا هي الجهة المنظمة للحدث، ستبلغنا بتلك المواعيد.. نحن ننتظر".
وتابع السفير: "في الشهر المقبل، سيعقد
وأشار إلى أنه "ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أنه في ضوء وباء فيروس كورونا، يجب مراجعة الجدول الزمني للعديد من الأحداث وإعادة التخطيط لها مرة أخرى".
وأكد السفير الباكستاني "الصعوبات المتعلقة باللوجستيات والوضع الوبائي.. ومع ذلك، فإن نيتنا لا تزال ثابتة.. بمجرد أن تتخذ الحكومة الروسية قرارًا (بشأن موعد انعقاد قمة منظمة شانجهاي للتعاون)، سنأتي بالتأكيد".
وأعلن الكرملين، في وقت سابق، أنه تم تأجيل قمتي "بريكس" ومنظمة "شنجهاي للتعاون"، المقرر عقدهما في 21- 23 يوليو، إلى موعد لاحق، وسيتم تحديد مواعيد جديدة اعتمادًا على الوضع الوبائي.
يذكر أن منظمة شنجهاي للتعاون هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001، تتألف حاليا من ثماني دول أعضاء (روسيا، أوزبكستان، الصين، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان، باكستان والهند)، وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنجوليا بصفة "مراقب"، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك".
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