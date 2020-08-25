رئيس وزراء باكستان يشارك في قمة شنجهاي للتعاون بروسيا

قال السفير الباكستاني لدى روسيا، شفقت علي خان، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سيزور روسيا لحضور قمة منظمة شنجهاي للتعاون، وأن أيران تنتظر، الآن، موعدًا دقيقًا من الجانب الروسي.

وأضاف على خان، على هامش منتدى الجيش- 2020، المنعقد في كوبينكا بالقرب من موسكو: "العلاقات الروسية الباكستانية ممتازة وقوية ومهمة للغاية وتتطور بشكل سلس للغاية.. وسيأتي رئيس الوزراء بالتأكيد لحضور قمة منظمة شانجهاي للتعاون.. روسيا هي الجهة المنظمة للحدث، ستبلغنا بتلك المواعيد.. نحن ننتظر".

وتابع السفير: "في الشهر المقبل، سيعقد