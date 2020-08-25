جامعة الحدود الشمالية تتصدر جوجل بكرسي الأمير فيصل لدراسات الطاقة المتجددة

تصدرت جامعة الحدود الشمالية، مؤشر موقع البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، بعد أن أعلن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز إنشاء كرسي علمي.

ويحمل الكرسي العلمي في جامعة الحدود الشمالية اسم الأمير فيصل ويأتي لدراسات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.

وقال الأمير: "باتت قضايا البيئة من القضايا العالمية ذات الأولوية بسبب الكثير من الظواهر البيئية السلبية التي تؤثر على حياة الإنسان والحيوان والنبات، وبات من المؤكد أن مخلفات الطاقة الناضبة من أهم أسباب التلوث البيئي، الأمر الذي دفع الدول كافة بما لديها من مراكز أبحاث ودراسات للبحث في مصادر الطاقة المتجددة للحد من

التلوث البيئي".

مقتل مصريين في السعودية على يد كفيل رميًا بالرصاص

تعرّف على شروط القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية

لهذا السبب .. خبر زواج اللورد من السعودية هند القحطاني يتصدرتويتر

وأوضح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أن إنشاء كرسي بجامعة الحدود الشمالية لدراسات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها يحقق عدة أهداف، منها التقييم النوعي لمصادر الطاقة المتجددة، وإجراء البحوث والدراسات العلمية لمعرفة أجدى المصادر في توليد الطاقة النظيفة، والحد من ابتعاث الكربون باستخدام طرق توليد جديدة، ونشر ثقافة أهمية المحافظة على البيئة والحد من مصادر التلوث.

وأكد الأمير أن إنشاء هذا الكرسي سيعزز قيمة العلم والاكتشاف في نفوس القائمين عليه بشكل خاص وطلبة العلوم بشكل عام، لكونه سيربط بين الجهود العلمية ونتائجها ومعالجة المشاكل على أرض الواقع.

Advertisements

وشدد على أهمية التوسع في كل ما يمكن الطلبة من حب العلم والتعلم والاستكشاف والإسهام الفاعل في معالجة القضايا المحلية والدولية من خلال الدراسات والبحوث بروح الصبر والمثابرة والابتكار والإصرار.

فتح التسجيل الصيفي بجامعة الحدود الشمالية في السعودية

السعودية تُعلق الدراسة بمنطقة الجوف والحدود الشمالية

حاكم دبي يوجه رسالة شعرية إلى محمد بن سلمان

ووجه أمير المنطقة بضرورة ربط أعمال ومخرجات الكرسي بالجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة لتتكامل مكونات منظومة الاكتشافات والاختراعات والتطبيقات، منوهًا بتوجهات الدولة، من خلال رؤية ٢٠٣٠ لصناعة رأس المال البشري الوطني المنتج والمنافس.

الحدود الشمالية تتراجع عن حضور جميع الطلبة المستجدين بمقراتها