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إصابة نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفيروس كورونا

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أعلن المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية، أنه تأكد إصابة الإبن الأكبر للرئيس جايير بولسونارو، فلافيو، بفيروس المستجد (كوفيد-19).

 

وذكر المكتب - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن فلافيو بولسونارو يخضع للعلاج، وذلك

بدون التطرق للمزيد.

 

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد ثبتت إصابته بكورونا يوم 7 يوليو الماضي، وأعلن لاحقاً يوم 25 من الشهر نفسه سلبية نتائجه.

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