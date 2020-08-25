إصابة نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفيروس كورونا

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية، أنه تأكد إصابة الإبن الأكبر للرئيس جايير بولسونارو، فلافيو، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر المكتب - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن فلافيو بولسونارو يخضع للعلاج، وذلكبدون التطرق للمزيد.
وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد ثبتت إصابته بكورونا يوم 7 يوليو الماضي، وأعلن لاحقاً يوم 25 من الشهر نفسه سلبية نتائجه.
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