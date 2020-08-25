زعيم حزب المحافظين الكندي يعد بمعالجة الإنقسامات الإقليمية في بلاده

قال زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض، إيرين أوتول، اليوم الثلاثاء إنه سيعمل على معالجة الانقسامات الإقليمية في كندا وبناء حزب سياسي أكثر شمولية يعكس سكان البلاد بشكل أفضل.

وخلال أول مؤتمر صحفي له منذ فوزه بالقيادة يوم أمس الاثنين، قال أوتول إن الكنديين لم

يروا أنفسهم دائما ينعكسون في الحزب. وأضاف: "سأغير ذلك".وفاز أوتول بالزعامة في الاقتراع الثالث في وقت مبكر من يوم أمس الاثنين بعد ليلة طويلة من التأخير بسبب الخلل الفني في نظام معالجة الاقتراع.وفي أول يوم له في المنصب، تعامل أوتول مع القضايا الانتقالية وتحدث مع رئيس الوزراء جستن ترودو حول العزلة في مقاطعات الغرب، وتمويل الأوبئة الطارئة ، وقرار الحكومة بتعليق البرلمان حتى 23 سبتمبر.وقال أوتول إنه سيعمل على تخفيف التوترات في غرب كندا من خلال استعادة الدعم للموارد الطبيعية. وقال "علينا أن نفخر بما ننتجه هنا في كندا".