أكدت إدارة وزارة الداخلية في جمهورية إنجوشيا الروسية إصابة 9 أشخاص على الأقل جراء اشتباك مسلح وقع اليوم الثلاثاء بين أفراد عائلتين قرب مدينة سونجا.
وقالت إدارة وزارة الداخلية الإنجوشية، في بيان، إن الحادث وقع في قرية نيستيروفسكويه قرب سونجاونجم عن "نزاع اندلع على خلفية خلافات سابقة بين مجموعتي مواطنين وتم خلاله استخدام أسلحة مؤلمة".
وأضافت أن الاشتباك أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة تم نقلهم جميعا إلى مستشفى مدينة سونجا.
وأوضحت مصادر أمنية محلية أن الحادث بدأ أمس الاثنين حينما اندلعت مشاجرة بين مجموعتي رجال قرب متجر في سونجا، واستمر النزاع الأحد باشتباك أوسع في نيستيروفسكويه حيث تم استخدام السكاكين والهراوات".
ورجحت أن سبب النزاع مرتبط بشاغر وظيفي في الإدارة القروية المحلية، مشيرة إلى أن الشرطة تجري تحقيقا في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 9 أشخاص باشتباك مسلح في إنجوشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.