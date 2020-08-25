إصابة 9 أشخاص باشتباك مسلح في إنجوشيا

أكدت إدارة وزارة الداخلية في جمهورية إنجوشيا الروسية إصابة 9 أشخاص على الأقل جراء اشتباك مسلح وقع اليوم الثلاثاء بين أفراد عائلتين قرب مدينة سونجا.

وقالت إدارة وزارة الداخلية الإنجوشية، في بيان، إن الحادث وقع في قرية نيستيروفسكويه قرب سونجا

ونجم عن "نزاع اندلع على خلفية خلافات سابقة بين مجموعتي مواطنين وتم خلاله استخدام أسلحة مؤلمة".وأضافت أن الاشتباك أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة تم نقلهم جميعا إلى مستشفى مدينة سونجا.وأوضحت مصادر أمنية محلية أن الحادث بدأ أمس الاثنين حينما اندلعت مشاجرة بين مجموعتي رجال قرب متجر في سونجا، واستمر النزاع الأحد باشتباك أوسع في نيستيروفسكويه حيث تم استخدام السكاكين والهراوات".ورجحت أن سبب النزاع مرتبط بشاغر وظيفي في الإدارة القروية المحلية، مشيرة إلى أن الشرطة تجري تحقيقا في الحادث.