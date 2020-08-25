وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى البحرين بعد زيارة السودان

وصل مساء اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى البحرين، قادمًا من السودان، في إطار جولته في الشرق الأوسط، التي شملت إسرائيل والسودان، حسبما ذكرت قناة "الحرة".
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي، الإمارات في ختام جولته الشرق أوسطية، لبحث اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي.
وأجرى بومبيو، اتصالاً هاتفيًا، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمدبن زايد، مساء اليوم الثلاثاء، تناول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
وبحث ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأمريكي، مستجدات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط وجهود مكافحة فيروس كورونا.
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