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السودان.. تأجيل محاكمة البشير وآخرين في “انقلاب 1989”

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

قررت محكمة سودانية،الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 ، إلى الأول من شهر سبتمر القادم.

ونقلت “فرانس برس” عن القاضي الذي ترأس المحكمة خلال جلسة المحاكمة “تم تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء 1 سبتمبر لمناقشة المطالب التي قدمها محامو الدفاع”.

خلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة على أساس أن قاعة المحكمة كانت “غير كافية” لضمان إجراءات التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى تجنب انتشار فيروس .

وفي حالة إدانة البشير والآخرين فقد يواجهون عقوبة أقصاها الإعدام.

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ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وأخرى ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي تسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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