ولي عهد أبوظبي بحث مع بومبيو الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء. وناقش الجانبين بحسب الوكالة خلال الاتصال “العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها “معاهدة السلام” بين دولة الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة”.

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