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الصحة السورية: 3 وفيات و72 إصابة جديدة بكورونا

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة السورية: 3 وفيات و72 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 3 وفيات و72 إصابة جديدة بفيروس في البلاد تركز معظمها في العاصمة دمشق.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 95 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 2365، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

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وحسب إحصاءات الوزارة فقد تركز 28 من الإصابات الجديدة في دمشق تلتها حلب بـ 15 إصابة، وفي اللاذقية 7 إصابات، و6 في ريف دمشق، و5 في حماة، و4 في حمص و3 في القنيطرة وإصابتان في كل من السويداء ودير الزور، بينما توزعت الوفيات الثلاثة على دمشق، وريف دمشق، وحمص.

كما أعلنت الوزارة شفاء 14 من حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في البلاد ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 533 حالة.

يذكر أن الوزارة أعلنت أمس أرقاما متقاربة إذ سجلت 76 إصابة جديدة، و3 وفيات، و14 حالة شفاء.

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