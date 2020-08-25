كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السويد تحذر من معدات صينية لفحوص كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الشك بظلاله على فعالية أدوات اختبار فيروس كورونا في أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم من الصين بعد أن كشفت السويد آلاف النتائج الخاطئة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت السلطات الصحية السويدية في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء إن الآلاف تلقوا نتيجة فحوص خاطئة لفيروس كورونا في البلاد.

وحصل جميع الذين خضعوا للاختبار، وعددهم 3700، على نتيجة إيجابية رغم سلامتهم من فيروس كورونا، ما أثر على الحصيلة الرسمية لعدد الإصابات في السويد.

وتهم النتائج الخاطئة بشكل خاص الذين يعانون من أعراض خفيفة، والذين أجروا الفحص باستخدام ما يسمى بفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر". Advertisements

وقالت السلطات الصحية إن شركة "بي جي آي جينومكس" الصينية هي التي وفرت مجموعات فحوص "بي سي آر"، وستبلغ الآن السلطات في أوروبا ومنظمة الصحة العالمية بذلك.

ولم ترد "بي جي آي جينومكس" على الفور على طلب للتعليق عبر موقع الشركة الإلكتروني.

واكتشف الخطأ في معملين بعد تحليل فعالية فحوص "بي سي آر" المصنعة في الصين، وخلصا إلى أن الفحوص لا يمكنها التمييز بين العينات ذات التركيز المنخفض للفيروس والعينات السلبية.

وقالت السلطات الصحية إن الفحوص لم تكن فعالة بالقدر الكافي.