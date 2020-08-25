على الرغم من اعتماد التعليم عن بعد.. مدير أكاديمية الرباط: المراقبة المستمرة عن بعد خيار مستحيل

على الرغم من اتخاذها قرار التدريس عن بعد، بسبب التطور الوبائي في البلاد، مع بداية الموسم الدراسي، تتشبث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في الو قت ذاته، بإجراء الامتحانات حضوريا للأسلاك التعليمية الثلاثة، الابتدائي، والإعدادي، والثانوي.

وفي السياق ذاته، قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة الرباط – سلا – القنيطرة محمد أضرضور، في تصريح صحفي له، اليوم الثلاثاء، إنه على عكس التعليم العالي، فإن خيار المراقبة المستمرة عن بعد “مستحيل” تطبيقه في أسلاك التعليم الثلاثة، الابتدائي، والثانوي إعدادي، والثانوي التأهيلي.

وأوضح المتحدث نفسه أن فرضية موسم دراسي دون مراقبة مستمرة حضورية أمر لا يمكن تصوره، على الرغم من أن هذا السؤال وارد ضمن جدول أعمال الاجتماع، المقرر عقده بين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ونظرائهم المركزيين في الوزارة.

يذكر أنه فضلا عن اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020-2021، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن توفير تعليم حضوري بالنسبة إلى المتعلمين، الذين سيعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر، الراغبة في ذلك من الاختيار.

وعممت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، نموذج الاستمارة، التي سيعبئها الآباء، لاختيار صيغة تدريس أبنائهم.