توقيف شخص “خمسيني” في مكناس للاشتباه في قتله زوجته إثر خلاف عائلي

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 52 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق زوجته.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه كان قد دخل في خلاف عائلي مع زوجته الضحية بداخل منزله بحي مرجان زوال اليوم الثلاثاء، حيث عرضها لاعتداء جسدي استعمل فيه أداة حديدية راضة مما تسبب في إزهاق روحها، وذلك قبل أن يعمد إلى تعريض صاحبة المنزل الذي يكتريه بدورها للضرب والجرح البليغين.
وأضاف المصدر ذاته أن التدخل الفوري لعناصر الأمن الوطني أسفر عن توقيف المشتبه فيه بالقرب من مسرح الجريمة وحجز السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم، حسب البلاغ، إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
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