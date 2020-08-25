5085 معتقلا استفادوا من 223 جلسة عن بعد بمختلف محاكم المملكة من 17 إلى 19 غشت

واصلت مختلف محاكم المملكة، خلال الأسبوع الماضي، وثيرة عقد الجلسات الخاصة بآلاف من المعتقلين، الذين وافقو على محاكمتهم عن بعد ، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، بسبب الوضعية الوبائية التي تعيشها المملكة.

وكشفت معطيات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن قضاة المملكة عقدو خلال الفترة الممتدة من الاثنين 17 غشت إلى الاربعاء 19 غشت 2020 ما مجموعه 223 جلسة عن بعد أدرجت بها4382 قضية، واستفاد منها 5085 معتقلا.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، أن هذه المعطيات الرقمية تبقى جد ايجابية وتبرز الجهود المتواصلة لمختلف الشركاء من أجل تفعيل امثل لهذه المحاكمات عن بعد كخيار استراتيجي ضروري يتم عبره الموازنة بين حق المعتقلين في محاكمة عادلة، وبين واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية وفق التدابير الصحية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع .