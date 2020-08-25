عاجل.. 1276 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و35 حالة وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 54528 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، أي بمعدل إصابة تراكمي بلغ 150 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن معدل الإصابة في الـ24 ساعة الماضية بلغ 3,5 لكل 100 ألف نسمة.

وقال المرابط، إنه تم تسجيل 815 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 38293.

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وأوضح المتحدث أن 1008 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، سجلت في إطار منظومة تتبع المخالطين والبؤر والتي شملت حتى الآن 191270 مخالطا.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 35 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 955 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.