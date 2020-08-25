سلطات الاحتلال تنوي تقييد حركة محافظ القدس غيث داخل المدينة المحتلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، محافظ القدس، عدنان غيث، إخطارا يعلمه فيه، عن نيّته في إصدار قرار عسكري جديد يقيد حركته داخل مدينة القدس المحتلة، في "سابقة خطيرة" على حدّ قول محافظة القدس.

جاء ذلك خلال استدعاء المحافظ غيث للتحقيق لدى ما تسمى غرفة "رقم 4" في القدس المحتلة، حيث استمر التحقيق معه لأكثر من 4 ساعات، قبل أن يتسلم الإخطار بتقييد الحركة داخل مدينة القدس المحتلة خلال 72 ساعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه "سيعقد في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة رام الله مؤتمر صحافي الخميس المُقبل، في تمام الساعة 12 ظهرا، للوقوف على تبعات ودلالات القرار الخطير، يشارك فيه أعضاء من القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، وشخصيات رسمية ووطنية".

واعتبرت محافظة القدس، في بيان لها، القرار سابقة خطيرة واستكمالا لمسلسل منظم يستهدف ويلاحق المحافظ غيث بهدف القضاء على التمثيل والوجود الرسمي الفلسطيني داخل العاصمة المحتلة، في سياق محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على القدس تجسيدا لإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، الذي كان الضوء الأخضر لاستهداف الرموز الوطنية السياسية، ولإغلاق المؤسسات الرسمية على اختلافها، الإعلامية والتربوية والصحية والاجتماعية وغيرها.

وذكرت المحافظة أن المحافظ غيث الذي اعتقل أكثر من 17 مرة، إضافة لعشرات الاستدعاءات للتحقيق خلال تكليفه محافظا في العامين الماضيين، تسلم 3 قرارات عسكرية جائرة سبقت هذا القرار، تمثلت بمنعه من دخول الضفة الغربية في قرار يجدد كل 6 أشهر، ومنعه من التواصل مع عدد من الشخصيات والقيادات الوطنية، ومنعه من المشاركة في المناسبات الاجتماعية وتقديم المساعدات الإنسانية، والآن القرار الرابع الجائر يتمحور حول تقييد حركته داخل مدينته القدس، ومنعه من دخول أحياء وبلدات وقرى داخلها، واقتصار السماح لحركته في إطار محدد قد يقتصر على بلدته سلوان، وهو الأمر غير المسبوق ويعكس استهدافا وملاحقة غير مسبوقة وخطيرة.