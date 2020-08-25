ترامب يُعلن ترشيح تشاد وولف لمنصب وزير الأمن الداخلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيتم تشريح تشاد وولف، الذي يشغل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، الماضي منصب القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، لشغل منصب وزير الأمن الداخلي.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إن وولف، "قام بعمل رائع، ونحن نقدر كثيرا خدمته"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

يُذكر أنه تم تعيين وولف لمنصب القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وولف في مؤتمر صحافي سابق (أ ب)

وفي وقت سابق من آب/ أغسطس الجاري، قال مكتب محاسبة الحكومة، إن اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي الأميركية تم تعيينهما بشكل غير صحيح، وإنهما غير مؤهلين للمنصبين.

ووجد مكتب محاسبة الحكومة أن تعيين وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، ونائبه، كينيث كوتشينيلي، لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون إصلاح الوظائف الشاغرة.