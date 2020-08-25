شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 532 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم "الثلاثاء" تسجيل 532 اصابة كورونا جديدة ما يرفع العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 13 الفا و 687 حالة.

وجاء في بيان الوزارة أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 138 شخصاً ، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنان.

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