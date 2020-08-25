شكرا لقرائتكم خبر عن «لودريان»: لبنان على شفا الانهيار والان نبدء بالتفاصيل
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن كارثة بيروت يجب ألا تكون ذريعة لإخفاء حقيقة أن لبنان على شفا الانهيار.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيكرر رسالته بضرورة التغيير عندما يعود إلى لبنان قريبا.
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