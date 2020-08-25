شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز 5.7 مليون والوفيات 176 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة زاد 394 حالة ليرتفع إجمالا إلى 176617 وإن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى خمسة ملايين و715567 حالة بعد تسجيل 33076 حالة جديدة إضافة إلى إحصائها السابق.
وأوردت المراكز إحصاءها لحالات كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 أغسطس، مقارنة بتقريرها السابق عن يوم مضى.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز 5.7 مليون والوفيات 176 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.