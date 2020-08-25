شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز 5.7 مليون والوفيات 176 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة زاد 394 حالة ليرتفع إجمالا إلى 176617 وإن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى خمسة ملايين و715567 حالة بعد تسجيل 33076 حالة جديدة إضافة إلى إحصائها السابق.

وأوردت المراكز إحصاءها لحالات كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 أغسطس، مقارنة بتقريرها السابق عن يوم مضى.