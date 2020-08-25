شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقّع اتفاقية مع الصين لتصنيع لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد أنه من المقرر توقيع اتفاقية التعاون بين الجانب المصري والصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل. وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن الوزيرة المصرية ناقشت اليوم خلال لقائها بالسفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، بديوان عام الوزارة، الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.

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