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استقالة مسؤولة تعليمية بعد فشل نتائج الثانوية البريطانية

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أعلنت هيئة "أوف كوال" المسؤولة عن تأهيل وتطوير المناهج التعليمية والامتحانات في بريطانيا، أن المرحلة المقبلة من امتحانات شهادة الثانوية البريطانية ستجرى في ظل قيادة جديدة بعد استقالة رئيسة الامتحانات بالهيئة سالي كولير.

وأشارت الهيئة البريطانية إلى أن جلينس ستاسي ستتولى منصب القائم بأعمال رئيس الامتحانات حتى ديسمبر 2020.

وبحسب بيان هيئة "أوف كوال"، الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الترتيبات الجديدة ستضمن القدرة الإضافية والدعم والرقابة المطلوبة للمؤسسة لكي تتمكن من معالجة المشكلات المتبقية من امتحانات العام الحالي، وضمان استعادة الثقة العامة في ترتيبات العام المقبل.

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