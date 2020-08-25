شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مسؤولة تعليمية بعد فشل نتائج الثانوية البريطانية والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الهيئة البريطانية إلى أن جلينس ستاسي ستتولى منصب القائم بأعمال رئيس الامتحانات حتى ديسمبر 2020.
وبحسب بيان هيئة "أوف كوال"، الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الترتيبات الجديدة ستضمن القدرة الإضافية والدعم والرقابة المطلوبة للمؤسسة لكي تتمكن من معالجة المشكلات المتبقية من امتحانات العام الحالي، وضمان استعادة الثقة العامة في ترتيبات العام المقبل.
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