اتشال جثة غريق في نهر دجلة وسط بغداد

وقال بيان مقتصب لاعلام النجدة، تلقته الخليج 365، ان "مفارز غواصي النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثه مواطن من داخل نهر دجلة من جهة شارع الرشيد".

واشارت الى ان "الغرق سببه السباحة في النهر، وتم التعرف عليه من خلال ذويه"، موضحة أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية لتسليم الجثة اصولياً".

