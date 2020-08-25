- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى البحرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى البحرين اليوم الثلاثاء في إطار جولة بالشرق الأوسط في أعقاب اتفاق بين إسرائيل والإمارات، على تطبيع العلاقات.
وأُعلن اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 13 أغسطس (آب).
وقالت إسرائيل والإمارات إنهما تحثان المزيد من الدول العربية على اتخاذ خطوة مماثلة.
وكان وزير المخابرات الإسرائيلي قد ذكر البحرين بالاسم، وقال إنها قد تحذو حذو الإمارات.
وتوجه بومبيو أولاً إلى إسرائيل ثم السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.