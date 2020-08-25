شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى البحرين اليوم الثلاثاء في إطار جولة بالشرق الأوسط في أعقاب اتفاق بين إسرائيل والإمارات، على تطبيع العلاقات.

Advertisements وأُعلن اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 13 أغسطس (آب). وقالت إسرائيل والإمارات إنهما تحثان المزيد من الدول العربية على اتخاذ خطوة مماثلة. وكان وزير المخابرات الإسرائيلي قد ذكر البحرين بالاسم، وقال إنها قد تحذو حذو الإمارات. وتوجه بومبيو أولاً إلى إسرائيل ثم السودان.

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