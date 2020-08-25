تطورات أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تتراجع.. والري تكشف ’’سياسة النفس الطويل‘‘.. وبيان من الخارجية

كتب: ضياء السقا

أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية على أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من التكامل الإقليمي بينهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده نائب الوزير اليوم الثلاثاء مع سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة.

كما ثمن نائب وزير الخارجية، في تصريحاته، نقلتها "أ.ش.أ"، دور جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد في رعاية هذه المفاوضات.. معرباً عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن هذا الاتفاق.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية على إطلاع الأشقاء الأفارقة على تطورات المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

الري تكشف تفاصيل مفاوضات السد وسياسة «النفس الطويل»

من جانبها، قالت وزارة الموارد المائية والري إن مصر تتبع سياسة النفس الطويل في مفاوضات سد النهضة، لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصلحة المشتركة.

ووصف المتحدث باسم وزارة الري، المهندس محمد السباعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، الذي يعرض على فضائية "MBC مصر 2"، صباح اليوم الثلاثاء، استكمال مفاوضات سد النهضة، بأنها "أمر مصيري تحتاج لنفس طويل".

وأضاف السباعي أن إثيوبيا "تسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وتقديم أقل قدر من التنازلات، وهو ما يحاول أن يفعله أي طرف في أي مرحلة تفاوضية".

وأعرب المتحدث عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية الفنية والقانونية خلال جولة المفاوضات الحالية، مشيراً إلى أن "الهدف من هذه الجولة هو تقييم وجهات نظر الدول الثلاث، بعد تجميع صيغة أولية تحمل مقترحاتها المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل".

وأضاف السباعي أن هذه المفاوضات ستنتهي يوم الخميس المقبل، مشيرأً إلى أنه سيتم رفع التقرير النهائي الخاص بها إلى رئيس جنوب إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، ثم الإعلان عن نتائجها.

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يشار إلى أن وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاتشو، كان قد صرح بأن "الرواية المصرية التي تدعي حق الهيمنة على استخدام مياه النيل، هي ادعاء ترفضه دول المنبع."

رئيس الوزراء الإثيوبي: «يمكن حل ملف السد ودياً»

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، آبي أحمد، بياناً اليوم الثلاثاء بشأن سد النهضة.

وأكد الجانبان في بيانهما، خلال زيارة آبي أحمد للعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، على دعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل قضية سد النهضة عبر الحوار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وبحسب البيان، الذي تلاه وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، ونقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الجانبين بحثا دعم الاتحاد الأفريقي لحل قضية سد النهضة الإثيوبي عبر الحوار الثلاثي بين دول السودان وإثيوبيا ومصر.

من جهتها، أكدت إثيوبيا "دعم السودان لحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأميركية ودعم الحكومة الانتقالية الحالية".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، إمكانية التوصل إلى "حل ودي" بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة، مشددًا على أن ذلك الحل الودي لن يتحقق إلا بالمناقشات المستمرة بـ"حسن نية".

وكان آبي أحمد قد وصل صباح اليوم، الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ومن المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي لأول مرة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

يشار إلى أن سد النهضة أصبح منذ 2011 مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن مصر تعتبره تهديداً حيوياً لها إذ أن نهر النيل يوفر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

وفي يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا البدء في تعبئة سدها العملاق ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.