حصيلة كورنا بالجهات.. الوفيات تطال 15 إقليما ووضع طنجة يتحسن إلى ما دون 900 حالة نشطة- التفاصيل

أحصت وزارة الصحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 35 حالة وفاة جديدة، بين المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، سجلت بـ15 إقليما وعمالة في مختلف جهات المملكة.

وأوضحت الوزارة خلال التصريح اليومي، بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أن أكبر حصيلة سجلت بمدينة الدار البيضاء، والتي توفي بها 12 شخصا من بين المصابين، تليها مدينة مراكش والتي توفي بها 6 مرضى، ثم طنجة وتوفي بها 3 أشخاص.

كما سجلت وفاتين بكل من فاس وزاكورة، وحالة وفاة واحدة بكل من أقاليم كرسيف، تاونات، بني ملال، مكناس خنيفرة، الراشيدية، ورزازات، تطوان، السراغنة، والعيون.

من جهة أخرى، كشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة بلغ إلى حدود مساء اليوم 171 حالة خطرة أو حرجة، منها 32 حالة تحت التنفس الإختراقي.

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أما عدد الحالات النشطة التي لازالت تتلقى العلاج، في مختلف جهات المملكة، فبلغ إجماليها 15 ألف و280 حالة، تستأثر جهة الدار البيضاء سطات بأكثر من ثلثها، حيث يوجد بمختلف العمالات والأقاليم التابعة لهذه الجهة ما مجموعه 5802 حالة نشطة.

وسجلت الوزارة، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة قد تراجعت بها الحالات النشطة بشكل كبير، حيث انحدر هذا العدد إلى 899 حالة نشطة، لتلتحق بذلك بالجهات التي بها أقل من ألف حالة، فيما تبقى جهتي العيون وكلميم الأقل عددا بتسجيلهما 69 و39 حالة على التوالي.