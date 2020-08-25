حصيلة كورنا بالجهات.. الوفيات تطال 15 إقليما ووضع طنجة يتحسن إلى ما دون 900 حالة نشطة- التفاصيل العدد 3273- 25 غشت عاجل.. 1276 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و35 حالة وفاة في 24 ساعة

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