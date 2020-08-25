أمن بني ملال يوقف ثلاثة أشخاص تورطوا في هتك عرض والتغرير بطفلة مكفوفة

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، مساء أمس الإثنين، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و29 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر وهتك العرض.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة بني ملال قد فتحت بحثا قضائيا، في شأن تعرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، تعاني من إعاقة بصرية جزئية، للتغرير وهتك العرض المقرون بالعنف يوم الأحد المنصرم، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم.

وأوضحت مصادر “اليوم 24” أن المشتبه فيهم استغلو إعاقة الضحية البصرية التي كانت تبحث عن مدير دار المكفوفين ببني ملال، وقاموا بهتك عرضها بالعنف لأزيد من أسبوع.

هذا وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة، لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع وملابسات وخلفيات القضية، وكذا التحقق من كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من المتهمين.