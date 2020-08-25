حصيلة كورونا في المغرب.. 37% من الإصابات الجديدة بمدن البيضاء ومراكش وفاس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 815 حالة شفاء، و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، وفق ما أكده منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ المرابط.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عبر جهات المملكة، أوضح المسؤول المذكور أنه تم تسجيل 400 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات منها 311 بالدار البيضاء، 30 بسطات، 17 بالنواصر، 12 بالمحمدية، 9 بكل من الجديدة ومديونة، 7 ببرشيد، 3 حالات بسيدي بنور، وحالتان ببنسليمان.

أما بجهة مراكش آسفي، فسجلت 176 حالة، من بينها 96 حالة بمراكش، 23 بقلعة السراغنة، 23 بالرحامنة، 14 بشيشاوة، 12 بالصويرة، 8 حالات باليوسفية.

كما سجلت 140 حالة بجهة فاس-مكناس بينها 72 حالة بفاس، 37 ببولمان، 12 بتازة، 10 بمكناس، 4 بالحاجب، 3 بصفرو، وحالتان بتاونات.

وسجل أنه تم تسجيل كذلك 140 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة (68 بأزيلال، 25 حالة ببني ملال، 20 بخنيفرة، 18 بخريبكة، و9 بالفقيه بنصالح.

وفي جهة العاصمة سجلت 122 حالة، من بينها 49 بسلا، 17 بالصخيرات تمارة، 16 حالة بالقنيطرة، 14 بسيدي قاسم، 12 حالة بالرباط، 11 بسيدي سليمان، و3 حالات بالخميسات.

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كما سجلت 112 حالة بجهة درعة-تافيلالت من بينها 57 حالة بالراشيدية، 21 حالة بورزازات، و21 يزاكورة، و13 حالة بمديلت.

وفي الشمال، سجلت 84 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة منها 39 حالة بطنجة، 22 بتطوان، 15 بالمضيق، و8 العرائش.

وفي جهة الشرق سجلت 45 حالة، بينها 13 حالة بركرسيف، 10 بالناظور، و10 بوجدة أنكاد، 6 حالات ببركان، 5 بفيكيك، وحالة واحدة بتاوريرت.

كما تم تسجيل 27 حالة بجهة سوس-ماسة من بينها 5 حالات بأكادير-إداوتنان، 11 حالة بإنزكان-آيت ملول، 8 بطاطا، 2 بشتوكة أيت باها، وحالة واحدة بتزنيت.

وفي الأقاليم الجنوبية، سجلت 22 حالة بالداخلة، وسجلت 4 حالات بالسمارة، و2 بكل من العيون وكلميم.