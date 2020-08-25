الحزن يخيم على منزل عزاء ثريا جبران.. الأقارب يعددون خصال سيدة المسرح- فيديو

خيم الحزن، صباح اليوم الثلاثاء، على منزل أخت الفنانة الراحلة، ثريا جبران، حيث قدم العزاء أفراد من عائلتها، ومعارفها.

وعبر أقارب الفنانة الراحلة ثريا جبران عن حزنهم، وألمهم افراقها، معددين محاسنها، ومؤكدين أن رحيلها ترك فراغا كبيرا لديهم ولدى كل المغاربة.

وتوفيت ثريا جبران، مساء أمس الاثنين، عن عمر يناهز 68 سنة، بعد معاناة مرض السرطان.

وتعتبر ثريا جبران إحدى أشهر فنانات المسرح، والدراما في المغرب، والعالم العربي، كما جربت العمل الحكومي بتوليها وزارة الثقافة عام 2007، فكانت بذلك أول فنانة عربية تتولى منصبا حكوميا، ولكنها طلبت اعفاءها منه، عام 2009، بسبب أزمتها الصحية.