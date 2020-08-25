السفير القطري يصل إلى غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، إلى قطاع غزة، قادما من إسرائيل بعد لقائه مسؤولين ضمن جهود الوسطاء لنزع فتيل التصعيد في القطاع المحاصر.

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