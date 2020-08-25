كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر تقرير إسرائيلي أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، يدشن أول رحلة طيران تجارية مباشرة تجريها شركة إسرائيلية من تل أبيب إلى أبو ظبي، وذلك عقب زيارة يجريها وفد أميركي إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل، للاطّلاع على التقدم في المباحثات الإماراتية الإسرائيلية الجارية تمهيدا لتوقيع معاهدة التحالف بين الطرفين.

هذا وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات، سيغادر إلى الإمارات مع الوفد الأميركي الذي يترأسه كوشنر، على رأس وفد إسرائيلي يضم مختصين، وقال نتنياهو: "سيعمل الوفد الإسرائيلي مع الوفد الأميركي وفريق مواز من الإمارات، لتعزيز السلام والتطبيع بين إسرائيل والإمارات".

ولفت التقارير إلى أن "المباحثات في أبو ظبي تهدف إلى تعزيز التعاون الإسرائيلي الإماراتي في مختلف المجالات، من ضمنها الرحلات الجوية والسياحة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد والصحة والطاقة والأمن وغيرها من المجالات".